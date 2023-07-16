Смирнов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Семен Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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