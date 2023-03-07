Колупаева Парасковья Андреянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева Парасковья Андреянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1852 ст.

Сын: Колупаев Андрей Саввин

Отец ребёнка: Колупаев Савва Захаров

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Колупаев Осип Саввин

Отец ребёнка: Колупаев Савва Захаров

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Савва Захаров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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