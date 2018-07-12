Зиновьева (Проскурякова) Фотинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьева (Проскурякова) Фотинья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1926

Дата смерти

12.07.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1926

Отец: Проскуряков Алексей

Мать: Проскурякова Ольга

Рождение ребёнка
09.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиновьев Иван Иванович

Смерть
12.07.2018
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