Зиновьева (Проскурякова) Фотинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1926
Дата смерти12.07.2018
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1926
Отец: Проскуряков Алексей
Мать: Проскурякова Ольга
Рождение ребёнка
09.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зиновьев Иван Иванович
Смерть
12.07.2018