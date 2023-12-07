(Быкова-Люлюкина) Мария Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Быкова-Люлюкина) Мария Фоминична

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Быков-Люлюкин Фома Гордеевич

Мать: Быкова-Люлюкина (Полынкина) Дарья Сафронова

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
08.01.1884

Муж: Марканичев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
06.06.1886 ст.

Дочь: (Марканичева) Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Марканичева Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Марканичева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.01.1893

Дочь: (Марканичева) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.06.1895

Сын: Марканичев Тихон Алексеевич

Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.03.1897 ст.

Сын: Марканичев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.05.1902 ст.

Дочь: (Марканичева) Гликерия Алексеевна

Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.05.1904 ст.

Сын: (Марканичева) Гликерия Алексеевна

Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1906 ст.

Дочь: (Марканичева) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1910 ст.

Сын: Марканичев Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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