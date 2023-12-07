(Быкова-Люлюкина) Мария Фоминична
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: (Марканичева) Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич
Дочь: Марканичева Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич
Дочь: Марканичева Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич
Дочь: (Марканичева) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич
Сын: Марканичев Тихон Алексеевич
Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич
Сын: Марканичев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич
Дочь: (Марканичева) Гликерия Алексеевна
Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич
Сын: (Марканичева) Гликерия Алексеевна
Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич
Дочь: (Марканичева) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич
Сын: Марканичев Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Марканичев Алексей Алексеевич