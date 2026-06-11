Шевченко Иван Михаилов 1749 — найти родственников по фамилии на Familio

Шевченко Иван Михаилов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1749

умер 1799

Отец
Шевченко МихаилНеизвестно г.р.
Супруги
Шевченкова Зиновия Евфимова1750 г.р.
Дети
(Шевченкова) Евфимия Ивановна1776 г.р.
(Шевченкова) Ефросиния Ивановна1781 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Шевченко Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченкова Зиновия Евфимова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Шевченкова) Евфимия Ивановна

Мать ребёнка: Шевченкова Зиновия Евфимова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Шевченкова) Ефросиния Ивановна

Мать ребёнка: Шевченкова Зиновия Евфимова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Шевченко Лаврентий Иванов

Мать ребёнка: Шевченкова Зиновия Евфимова

Смерть
1799

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