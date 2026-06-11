Шевченко Иван Михаилов
мужской, родился 1749
умер 1799
ОтецШевченко МихаилНеизвестно г.р.
Супруги
Шевченкова Зиновия Евфимова1750 г.р.
Дети
(Шевченкова) Евфимия Ивановна1776 г.р.
(Шевченкова) Ефросиния Ивановна1781 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Шевченко Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Шевченкова) Евфимия Ивановна
Мать ребёнка: Шевченкова Зиновия Евфимова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Шевченкова) Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Шевченкова Зиновия Евфимова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шевченко Лаврентий Иванов
Мать ребёнка: Шевченкова Зиновия Евфимова
Смерть
1799