Карамнов Семен Максимович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти08.06.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Карамнов Максим Никанорович
Рождение ребёнка
27.03.1908
Сын: Карамнов Василий Семенович
Мать ребёнка: Карамнова Наталья Петровна
Александров Гай, Александрово-Гайский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
08.06.1944
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область