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Карамнов Семен Максимович

Место рождения

Староклёнское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

08.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Карамнов Максим Никанорович

Мать: не указана

Староклёнское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.03.1908

Сын: Карамнов Василий Семенович

Мать ребёнка: Карамнова Наталья Петровна

Александров Гай, Александрово-Гайский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
08.06.1944
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
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