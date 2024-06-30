Воронина (Мумрина) Прасковья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
09.11.1895 ст.
Дочь: Воронина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
23.10.1897 ст.
Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович
Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно