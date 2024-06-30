Воронина (Мумрина) Прасковья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Мумрина) Прасковья Кузьминична

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Воронин Степан Иванович

Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Воронин Яков Иванович

Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Воронин Николай Иванович

Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.11.1895 ст.

Дочь: Воронина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.10.1897 ст.

Сын: Воронин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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