Пасынков Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынков Дмитрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.2012

Отец: не указан

Мать: Пасынкова Алёна Александровна

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