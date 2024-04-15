Шабанов Даниил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанов Даниил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
27.11.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Степан Петрович Шабанов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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