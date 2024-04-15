Шабанов Даниил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
27.11.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Степан Петрович Шабанов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно