Сердюкова (Гофман) Людмила Филипповна
Место рожденияс. Красноармейка Павлодарского р-на Павлодарской области Казахская ССР
Дата рождения15.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1980
Отец: Гофман Филипп
с. Красноармейка Павлодарского р-на Павлодарской области Казахская ССР
Место жительства
Неизвестно
Образование
По 2008
Московская Финансово-Юридическая Академич
высшее (специалитет) юридическое | Current education:1
Крещение
2008
Омск, Свято-Успенский кафедральный собор
Восприемники: нет
Бракосочетание
17.09.2016
г. Калачинск
Не торжественная регистрация. Присутствовали только мы вдвоём.
Рождение ребёнка
09.07.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сердюков Дмитрий Олегович
г. Омск
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