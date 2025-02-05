Сердюкова (Гофман) Людмила Филипповна 15.07.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСердюкова (Гофман) Людмила Филипповна

Сердюкова (Гофман) Людмила Филипповна

avatar

Место рождения

с. Красноармейка Павлодарского р-на Павлодарской области Казахская ССР

Дата рождения

15.07.1980

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1975 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1980

Отец: Гофман Филипп

Мать: Сигаева (Сигаева) Надежда

с. Красноармейка Павлодарского р-на Павлодарской области Казахская ССР
Место жительства
Неизвестно
Образование
По 2008
Московская Финансово-Юридическая Академич
высшее (специалитет) юридическое | Current education:1
Крещение
2008
Омск, Свято-Успенский кафедральный собор
Восприемники: нет
Бракосочетание
17.09.2016

Муж: Сердюков Дмитрий Олегович

г. Калачинск
Не торжественная регистрация. Присутствовали только мы вдвоём.
Рождение ребёнка
09.07.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сердюков Дмитрий Олегович

г. Омск
Скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.