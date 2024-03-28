Осколков Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: не указан
Мать: не указана
https://disk.yandex.ru/d/7OIqAT1KvlVheQ/350-2-3757%201722-1727%2001038.JPG Степан Иванов сын Осколков 50 у него сын Яков 3
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: не указана
https://disk.yandex.ru/d/IvAxsxCRQIGZBA/350-2-3763%201747%2000175.JPG Яков Степанов сын Осколков 29 у него дети после переписи рожденные Михайло 8 Зотий 5
Смерть
Неизвестно