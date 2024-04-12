Кириченко/Кириленко/ Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириченко/Кириленко/ Елена

Кириченко/Кириленко/ Елена

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1815

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Кириченко /кириленко/ Даниил Емельянович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Кириллович

Гребёнки, Київська область
Бракосочетание
До 1793

Муж: Кириленко / Кириченко / Емельян Кириллович

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Ксения Емельянова

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Кириллович

Гребёнки, Київська область
Смерть
После 1815
Гребёнки, Київська область
Похороны
Неизвестно
Гребёнки, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close