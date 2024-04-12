Кириченко/Кириленко/ Елена
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Кириченко /кириленко/ Даниил Емельянович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Кириллович
Бракосочетание
До 1793
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Ксения Емельянова
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Кириллович
Смерть
После 1815
Похороны
Неизвестно