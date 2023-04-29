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Морковкин Олег Николаевич
Морковкин Олег Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.07.1936
Пол
Мужской
Отец
Морковкин Николай Васильевич
1939 г.р.
Мать
Морковкина (Петрова) Людмила (Миля) Васильевна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1936
Отец:
Морковкин Николай Васильевич
Мать:
Морковкина Людмила (Миля) Васильевна
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