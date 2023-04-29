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Морковкин Олег Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1936

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1936

Отец: Морковкин Николай Васильевич

Мать: Морковкина Людмила (Миля) Васильевна

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