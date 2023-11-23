Черемовский Семён Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Дубровский Иван Афанасьев
Мать: Мария Семенова
Черемовский Семен Иванович (1806 — ?) Родился в семье дьячка села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Ивана Дубровского. Из среднего отделения Ярославской духовной семинарии, в 1830 году... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Семеновского Ярославского уезда.
Бракосочетание
04.05.1830
Жена: Елизавета Иоаннова
Смерть
После 1897