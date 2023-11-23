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Черемовский Семён Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Отец

1772 г.р.

Мать

1776 г.р.

Жена

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
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Рождение
1806

Отец: Дубровский Иван Афанасьев

Мать: Мария Семенова

Черемовский Семен Иванович (1806 — ?) Родился в семье дьячка села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Ивана Дубровского. Из среднего отделения Ярославской духовной семинарии, в 1830 году... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Семеновского Ярославского уезда.
Бракосочетание
04.05.1830

Жена: Елизавета Иоаннова

Смерть
После 1897

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