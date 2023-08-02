Потемкина Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Насыров Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потемкина Валерия Валерьевна
Отец ребёнка: Потемкин Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потемкина Анастасия Валерьевна
Отец ребёнка: Потемкин Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потемкин Валерий
Смерть
Неизвестно