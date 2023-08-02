Потемкина Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потемкина Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Насыров Владимир

Мать: Насырова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потемкина Валерия Валерьевна

Отец ребёнка: Потемкин Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потемкина Анастасия Валерьевна

Отец ребёнка: Потемкин Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потемкин Валерий

Смерть
Неизвестно
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