Скалозубов Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скалозубов Дмитрий Петрович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

21.08.1839

Дата смерти

11.05.1892

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1892
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1939
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
г. Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.05.1892
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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