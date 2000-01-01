Селиванов Иван Северьянович
Место рождениядер. Малая Медвежья, Архангельской обл.
Дата рождения1888
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Малая Медвежья, Архангельской обл.
Рождение ребёнка
13.01.1910
Сын: Селиванов Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
дер. Малая Медвежья, Устьянский р-он, Архангельская обл.
Смерть
1980
дер. Павлицево, Устьянский р-он, Архангельской обл.