Селиванов Иван Северьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеливанов Иван Северьянович

Селиванов Иван Северьянович

avatar

Место рождения

дер. Малая Медвежья, Архангельской обл.

Дата рождения

1888

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Малая Медвежья, Архангельской обл.
Рождение ребёнка
13.01.1910

Сын: Селиванов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

дер. Малая Медвежья, Устьянский р-он, Архангельская обл.
Смерть
1980
дер. Павлицево, Устьянский р-он, Архангельской обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close