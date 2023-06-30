Харазьян Христофор Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харазьян Грант Христофорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1933
Дочь: Харазьян Аракс Христофоровна
Мать ребёнка: Харазьян Софья Богдановна
Смерть
Неизвестно