Харазьян Христофор Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харазьян Христофор Исаакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харазьян Грант Христофорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1933

Дочь: Харазьян Аракс Христофоровна

Мать ребёнка: Харазьян Софья Богдановна

Смерть
Неизвестно

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