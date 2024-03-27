Валеев Раис
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1949
Дата смерти09.06.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1949
Рождение ребёнка
07.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валеева Римма
г.Туймазы Башкортстан
Рождение ребёнка
15.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валеева Римма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валеева Римма
Смерть
09.06.1994
Туймазы, Россия
Похороны
Неизвестно
Туймазы старое кладбище