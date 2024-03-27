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Валеев Раис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1949

Дата смерти

09.06.1994

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1949

Отец: Валеев Исламгарей Шавалеевич

Мать: Валеева Катифа Аглиулловна

Рождение ребёнка
07.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева Римма

г.Туймазы Башкортстан
Рождение ребёнка
15.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева Римма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валеева Римма

Смерть
09.06.1994
Туймазы, Россия
Похороны
Неизвестно
Туймазы старое кладбище
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