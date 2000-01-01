Капустян Михаил Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1909
Дата смерти10.11.1980
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1909
Отец: Капустян Кирилл
Мать: Капустян Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1980