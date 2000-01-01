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Капустян Михаил Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1909

Дата смерти

10.11.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1909

Отец: Капустян Кирилл

Мать: Капустян Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капустян Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капустян Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капустян Мария Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капустян Мария Емельяновна

Смерть
10.11.1980
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