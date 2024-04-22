Надежда (Шушунина) Грушина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда (Шушунина) Грушина Сергеевна

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

17.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1977

Отец: Шушунин Сергей Михайлович

Мать: Фефелова Нина Петровна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
27.09.1999

Дочь: Грушина Алиса Олеговна

Отец ребёнка: Грушин Олег Николаевич

Рождение ребёнка
13.02.2015

Дочь: Алимова Анфиса Александровна

Отец ребёнка: Алимов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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