Надежда (Шушунина) Грушина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения17.05.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1977
Отец: Шушунин Сергей Михайлович
Мать: Фефелова Нина Петровна
Рождение ребёнка
27.09.1999
Дочь: Грушина Алиса Олеговна
Отец ребёнка: Грушин Олег Николаевич
Рождение ребёнка
13.02.2015
Дочь: Алимова Анфиса Александровна
Отец ребёнка: Алимов Александр Васильевич