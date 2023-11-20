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Афанасий Федорович

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около ?.01.1757

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

Между 1724 и 1725 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1757

Отец: Федор Борисович

Мать: не указана

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1775 и 1779

Жена: Акулина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Марина Афанасьевна

Мать ребёнка: Акулина Григорьевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Акулина Григорьевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1782
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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