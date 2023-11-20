Афанасий Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.01.1757
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1757
Отец: Федор Борисович
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1775 и 1779
Жена: Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Марина Афанасьевна
Мать ребёнка: Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Акулина Григорьевна
Смерть
После 1782