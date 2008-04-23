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Ковалев Петр Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1931

Дата смерти

23.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1931

Отец: Ковалев Антон Захарович

Мать: Ковалева Мария Петровна

Рождение ребёнка
12.03.1957

Сын: Ковалев Леонид Петрович

Мать ребёнка: Ковалева Софья Федоровна

Рождение ребёнка
17.08.1958

Сын: Ковалев Николай Петрович

Мать ребёнка: Ковалева Софья Федоровна

Рождение ребёнка
19.11.1963

Дочь: Дубовская Елена Петровна

Мать ребёнка: Ковалева Софья Федоровна

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Софья Федоровна

Смерть
23.04.2008
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