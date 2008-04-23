Ковалев Петр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1931
Дата смерти23.04.2008
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1931
Отец: Ковалев Антон Захарович
Мать: Ковалева Мария Петровна
Рождение ребёнка
12.03.1957
Мать ребёнка: Ковалева Софья Федоровна
Рождение ребёнка
17.08.1958
Мать ребёнка: Ковалева Софья Федоровна
Рождение ребёнка
19.11.1963
Дочь: Дубовская Елена Петровна
Мать ребёнка: Ковалева Софья Федоровна
Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалева Софья Федоровна
Смерть
23.04.2008