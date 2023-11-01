Пыжев Тимофей Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Пыжев Стефан Филиппович
Мать: Домника
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Васильевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Пыжев В ополчении с 1855 Яков Тимофеевич
Мать ребёнка: Агрипина Васильевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пыжев Афонасий Тимофеевич
Мать ребёнка: Агрипина Васильевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Пыжева) Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Агрипина Васильевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Пыжева) Агрипина Тимофеевна
Мать ребёнка: Агрипина Васильевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Пыжева) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Агрипина Васильевна
Смерть
1858