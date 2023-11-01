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Пыжев Тимофей Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Пыжев Стефан Филиппович

Мать: Домника

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Пыжев В ополчении с 1855 Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Пыжев Афонасий Тимофеевич

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Пыжева) Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Пыжева) Агрипина Тимофеевна

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Пыжева) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Смерть
1858

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