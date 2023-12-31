Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

Место рождения

Дашуковка

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1846

Сын: Беденко Иван

Отец ребёнка: Беденко Григорий

Рождение ребёнка
04.02.1848

Сын: Биденко Исидор

Отец ребёнка: Беденко Григорий

Рождение ребёнка
1851

Сын: Беденко Павел

Отец ребёнка: Беденко Григорий

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Беденко) Мария

Отец ребёнка: Беденко Григорий

Рождение ребёнка
1861

Сын: Беда Иван

Отец ребёнка: Беденко Григорий

Рождение ребёнка
1863

Сын: Беденко Андрей

Отец ребёнка: Беденко Григорий

Смерть
Неизвестно

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