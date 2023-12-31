Матрена
Место рожденияДашуковка
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1846
Сын: Беденко Иван
Отец ребёнка: Беденко Григорий
Рождение ребёнка
04.02.1848
Сын: Биденко Исидор
Отец ребёнка: Беденко Григорий
Рождение ребёнка
1851
Сын: Беденко Павел
Отец ребёнка: Беденко Григорий
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Беденко) Мария
Отец ребёнка: Беденко Григорий
Рождение ребёнка
1861
Сын: Беда Иван
Отец ребёнка: Беденко Григорий
Рождение ребёнка
1863
Сын: Беденко Андрей
Отец ребёнка: Беденко Григорий
Смерть
Неизвестно