Ильяшенко (Московкина) Людмила Федоровна 08.06.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильяшенко (Московкина) Людмила Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1949

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1949

Отец: Московкин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.?

Дочь: Кутовая (Дяченко) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Дяченко Николай

Рождение ребёнка
09.03.?

Сын: Ильяшенко Андрей Витальевич

Отец ребёнка: Ильяшенко Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дяченко Владимир Николавевич

Отец ребёнка: Дяченко Николай

Бракосочетание
28.08.?

Муж: Ильяшенко Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
31.05.1974

Сын: Дяченко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Дяченко Николай

Рождение ребёнка
22.06.1987

Сын: Ильяшенко Дмитрий Витальевич

Отец ребёнка: Ильяшенко Виталий Васильевич

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