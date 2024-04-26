Ильяшенко (Московкина) Людмила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1949
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1949
Отец: Московкин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.?
Дочь: Кутовая (Дяченко) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Дяченко Николай
Рождение ребёнка
09.03.?
Сын: Ильяшенко Андрей Витальевич
Отец ребёнка: Ильяшенко Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дяченко Владимир Николавевич
Отец ребёнка: Дяченко Николай
Бракосочетание
28.08.?
Рождение ребёнка
31.05.1974
Сын: Дяченко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Дяченко Николай
Рождение ребёнка
22.06.1987
Сын: Ильяшенко Дмитрий Витальевич
Отец ребёнка: Ильяшенко Виталий Васильевич