Талдыкин Флор Никитович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТалдыкин Флор Никитович

Талдыкин Флор Никитович

Место рождения

Старая Косая, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Косая, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Анна Платоновна

Рождение ребёнка
01.01.1884

Сын: Василий Флорович

Мать ребёнка: Талдыкина Анна Платоновна

Старая Косая, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
05.05.1893

Дочь: (Талдыкина) Пелагея Флоровна

Мать ребёнка: Талдыкина Анна Платоновна

Старая Косая, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.