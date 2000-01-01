Алькимович Арон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алькимович Арон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алькимович ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алькимович Мира

Мать ребёнка: Алькимович Белла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алькимович Лена

Мать ребёнка: Алькимович Белла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алькимович Белла

Смерть
Неизвестно
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