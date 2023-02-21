Ходунов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходунов ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1888 и 1893 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходунов Юрий

Мать ребёнка: Ходунова Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фруза

Мать ребёнка: Ходунова Анисья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходунова Анисья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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