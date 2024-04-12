Терминова Вера (незаконнорожденная) Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терминова Вера (незаконнорожденная) Антонова

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Место рождения

Кундравы, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

09.09.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1845 ст.

Отец: Терминов Антон Георгиев

Мать: Терминова Мариамна Стефанова

Кундравы, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.04.1866 ст.

Сын: Михайлов Дада Михайлов

Отец ребёнка: не указан

Филимоново, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Метрическая книга Оренбургской духовной консистории притчу Троицкого уезда Кундравинской станицы церкви святой мученицы Параскевы за 1866 г. (л. 20) 65. 27.04.1866 Дада (незаконнорожденный) Родители:... Показать все
Рождение ребёнка
07.03.1869 ст.

Дочь: Мариамна

Отец ребёнка: не указан

Филимоново, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.03.1869 ст.

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: не указан

Филимоново, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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