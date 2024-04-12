Терминова Вера (незаконнорожденная) Антонова
Место рождения
Дата рождения09.09.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1845 ст.
Рождение ребёнка
27.04.1866 ст.
Метрическая книга Оренбургской духовной консистории притчу Троицкого уезда Кундравинской станицы церкви святой мученицы Параскевы за 1866 г. (л. 20) 65. 27.04.1866 Дада (незаконнорожденный) Родители:... Показать все
Рождение ребёнка
07.03.1869 ст.
Дочь: Мариамна
Рождение ребёнка
07.03.1869 ст.
Дочь: Дарья
Смерть
Неизвестно