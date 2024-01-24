Кузьмин Олег Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.06.1996
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.1997
Сын: Кузьмин Александр Олегович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.03.2004
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности