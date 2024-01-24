Кузьмин Олег Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Олег Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.06.1996

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.03.1997

Сын: Кузьмин Александр Олегович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.03.2004

Сын: Кузьмин Алексей Олегович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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