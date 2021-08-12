Юн Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1947
Дата смерти12.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1972
Дочь: Тен Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Тен Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
16.12.1973
Дочь: Тен Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Тен Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
22.12.1978
Дочь: Тен Галина Владимировна
Отец ребёнка: Тен Владимир Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.2021