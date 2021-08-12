Юн Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юн Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1947

Дата смерти

12.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1972

Дочь: Тен Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Тен Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
16.12.1973

Дочь: Тен Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Тен Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
22.12.1978

Дочь: Тен Галина Владимировна

Отец ребёнка: Тен Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тен Владимир Григорьевич

Смерть
12.08.2021
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