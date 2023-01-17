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Садошенко Тамара Николаевна
Садошенко Тамара Николаевна
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Место рождения
Ковель
, Волинська область
Дата рождения
30.03.1955
Пол
Женский
Отец
Садошенко Николай Федорович
1923 г.р.
Мать
Антонова Ольга Львовна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1955
Отец:
Садошенко Николай Федорович
Мать:
Антонова Ольга Львовна
Ковель
, Волинська область
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