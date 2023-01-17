Садошенко Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садошенко Тамара Николаевна

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Место рождения

Ковель, Волинська область

Дата рождения

30.03.1955

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1955

Отец: Садошенко Николай Федорович

Мать: Антонова Ольга Львовна

Ковель, Волинська область
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