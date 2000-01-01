(Лядова) Мария Адрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лядова) Мария Адрияновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: Лядов Адриян Фомич

Мать: Лядова Вера

Смерть
Неизвестно
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