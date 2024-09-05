Диомидова Авдотья
Место рождения
Дата рождения1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1864 ст.
Муж: Антонов Роман
Рождение ребёнка
10.09.1877
Сын: Романов Никита
Отец ребёнка: Антонов Роман
Рождение ребёнка
01.01.1880 ст.
Сын: Романов Иоанн
Отец ребёнка: Антонов Роман
Смерть
Неизвестно