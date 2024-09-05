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Диомидова Авдотья

Место рождения

Бор, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бор, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
03.02.1864 ст.

Муж: Антонов Роман

Рождение ребёнка
10.09.1877

Сын: Романов Никита

Отец ребёнка: Антонов Роман

Бор, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.01.1880 ст.

Сын: Романов Иоанн

Отец ребёнка: Антонов Роман

Бор, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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