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(Кашина) Елена Яковлевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.05.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1878

Отец: Кашин Яков Фёдорович

Мать: Кашина Дарья Дорофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.02.1897

Муж: Криков Константин Тимофеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1905

Сын: Криков Михаил Константинович

Отец ребёнка: Криков Константин Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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