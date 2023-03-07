(Кашина) Елена Яковлевна
Место рождения
Дата рождения11.05.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1878
Отец: Кашин Яков Фёдорович
Мать: Кашина Дарья Дорофеевна
Бракосочетание
09.02.1897
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1905
Сын: Криков Михаил Константинович
Отец ребёнка: Криков Константин Тимофеевич
Смерть
Неизвестно