Чудинов Владимир
Место рожденияс. Курьи, Свердловская область, Россия
Дата рождения24.04.1939
Дата смерти06.11.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крановщик
Бракосочетание
16.05.1975
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.11.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно