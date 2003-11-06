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Чудинов Владимир

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Место рождения

с. Курьи, Свердловская область, Россия

Дата рождения

24.04.1939

Дата смерти

06.11.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крановщик
Бракосочетание
16.05.1975

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.11.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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