Тереньев Петр Кононович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тереньев Петр Кононович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.12.?

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Терентьева Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Мария Павловна

Рождение ребёнка
01.02.1939

Сын: Терентьев Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Терентьева Мария Павловна

Смерть
04.12.?

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