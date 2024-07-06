Тереньев Петр Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.12.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентьев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Терентьева Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1939
Сын: Терентьев Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Терентьева Мария Павловна
Смерть
04.12.?