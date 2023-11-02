Кудрявцев Сидор Антонович
Место рождениядеревня Шипицино, Россия
Дата рождения10.05.1909
Дата смерти10.09.1980
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1909
Отец: Жданов Антон Демьянович
деревня Шипицино, Россия
Рождение ребёнка
26.10.1941
Дочь: Коржова Галина Сидоровна
Мать ребёнка: Кудрявцева Анастасия Никаноровна
Рождение ребёнка
03.05.1947
Рождение ребёнка
15.05.1949
Сын: Кудрявцев Анатолий Сидорович
Мать ребёнка: Кудрявцева Анастасия Никаноровна
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
03.01.1955
Рождение ребёнка
22.11.1958
Смерть
10.09.1980