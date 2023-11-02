Кудрявцев Сидор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Сидор Антонович

Место рождения

деревня Шипицино, Россия

Дата рождения

10.05.1909

Дата смерти

10.09.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1941 г.р.
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1949 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
10.05.1909

Отец: Жданов Антон Демьянович

Мать: не указана

деревня Шипицино, Россия
Рождение ребёнка
26.10.1941

Дочь: Коржова Галина Сидоровна

Мать ребёнка: Кудрявцева Анастасия Никаноровна

Рождение ребёнка
03.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудрявцева Анастасия Никаноровна

Рождение ребёнка
15.05.1949

Сын: Кудрявцев Анатолий Сидорович

Мать ребёнка: Кудрявцева Анастасия Никаноровна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудрявцева Анастасия Никаноровна

Рождение ребёнка
03.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудрявцева Анастасия Никаноровна

Рождение ребёнка
22.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудрявцева Анастасия Никаноровна

Смерть
10.09.1980
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