Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1761

Дата смерти

Между 1800 и 1807 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1760 г.р.

Дети

Вычислено 1779 г.р.
Вычислено 1780 г.р.
Вычислено 1788 г.р.
Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1795 г.р.
Вычислено 1798 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Сын: Илья Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Сын: Амвросий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1795 ст.

Дочь: Марина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Васильевич

Смерть
Между 1800 и 1807 ст.
Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
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