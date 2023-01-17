Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1761
Дата смертиМежду 1800 и 1807 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.
Сын: Илья Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Сын: Амвросий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1795 ст.
Дочь: Марина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Васильевич
Смерть
Между 1800 и 1807 ст.