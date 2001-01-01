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Жданова Дарья Антиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Жданов Антип Фёдорович

Мать: не указана

Смерть
2001
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