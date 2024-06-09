Т Екатерина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#17 здесь ей 19 лет
Бракосочетание
23.01.1866
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#17
Рождение ребёнка
21.08.1866
Дочь: Климова Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Климов Яков Игнатьевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#79
Рождение ребёнка
14.01.1871 ст.
Дочь: Климова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Климов Яков Игнатьевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#169
Рождение ребёнка
24.02.1874 ст.
Сын: Климова Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Климов Яков Игнатьевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#265
Рождение ребёнка
26.09.1877
Дочь: Климова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Климов Яков Игнатьевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#370
Смерть
Неизвестно