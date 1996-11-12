Галочкина (Кузьмина) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галочкина (Кузьмина) Антонина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

12.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1956

Дочь: Михайлова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Галочкин Михаил Васильевич

Калашниково, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.06.1962

Дочь: Галочкина Нэля Михайловна

Отец ребёнка: Галочкин Михаил Васильевич

Ольховка, Спировский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галочкин Михаил Васильевич

Смерть
12.11.1996
Калашниково, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
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