Галочкина (Кузьмина) Антонина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти12.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1956
Дочь: Михайлова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Галочкин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
11.06.1962
Дочь: Галочкина Нэля Михайловна
Отец ребёнка: Галочкин Михаил Васильевич
Ольховка, Спировский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1996