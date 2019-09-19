Мотов Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1964
Дата смерти19.09.2019
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1964
Рождение ребёнка
1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Актюбинск, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.09.2019
Актюбинск, Казахстан