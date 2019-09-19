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Мотов Сергей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1964

Дата смерти

19.09.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

1942 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1964

Отец: Мотов Анатолий Александрович

Мать: Мотова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Актюбинск, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.09.2019
Актюбинск, Казахстан
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