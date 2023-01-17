Клементьева (Саукова) Елизавета Сергеевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1978
Рождение ребёнка
12.05.1997
Сын: Сауков Владислав
Отец ребёнка: не указан
Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
23.01.2003
В разводе
Рождение ребёнка
10.11.2005
Сын: Михайлов Степан Сергеевна
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Витальевич
Рождение ребёнка
19.05.2011
Сын: Михайлов Никита Андреевич
Отец ребёнка: Михайлов Андрей Витальевич
Кировск, город Кировск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно