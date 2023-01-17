Клементьева (Саукова) Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементьева (Саукова) Елизавета Сергеевна

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Место рождения

Несь, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ

Дата рождения

04.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1978

Отец: Сауков Сергей Вячеславович

Мать: Саукова Нина Михайловна

Несь, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
12.05.1997

Сын: Сауков Владислав

Отец ребёнка: не указан

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
23.01.2003

Муж: Михайлов Андрей Витальевич

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
В разводе
Рождение ребёнка
10.11.2005

Сын: Михайлов Степан Сергеевна

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Витальевич

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
19.05.2011

Сын: Михайлов Никита Андреевич

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Витальевич

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клементьев Руслан Юрьевич

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