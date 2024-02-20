Лупехина (Родионычева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупехина (Родионычева) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1897

Дата смерти

26.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1897

Отец: Родионычев Александр Андреевич

Мать: Родионычева Марфа Самыльевна

Рождение ребёнка
19.12.1919

Сын: Лупехин Николай Иванович

Отец ребёнка: Лупехин Иван Ильич

Рождение ребёнка
13.03.1924

Дочь: Шибаева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Лупехин Иван Ильич

д. Голосова Пучежского района Ивановской области
Рождение ребёнка
07.08.1927

Сын: Лупехин Семен Иванович

Отец ребёнка: Лупехин Иван Ильич

Рождение ребёнка
02.04.1929

Сын: Лупехин Герман Иванович

Отец ребёнка: Лупехин Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лупехин Иван Ильич

Смерть
26.04.1979
Горький (Нижний Новгород)
Похороны
Неизвестно
Горький (Нижний Новгород)
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