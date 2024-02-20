Лупехина (Родионычева) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1897
Дата смерти26.04.1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1897
Рождение ребёнка
19.12.1919
Отец ребёнка: Лупехин Иван Ильич
Рождение ребёнка
13.03.1924
Дочь: Шибаева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Лупехин Иван Ильич
д. Голосова Пучежского района Ивановской области
Рождение ребёнка
07.08.1927
Отец ребёнка: Лупехин Иван Ильич
Рождение ребёнка
02.04.1929
Отец ребёнка: Лупехин Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лупехин Иван Ильич
Смерть
26.04.1979
Горький (Нижний Новгород)
Похороны
Неизвестно
Горький (Нижний Новгород)