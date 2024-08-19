Kuzminskaya Shidlovskaya Кузминская Шидловская (Islavina Иславина Isleniev Исленьев) Vera Aleksandrovna
Место рожденияKrasnoye, Aleksinsky District, Tula Oblast, Russia
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти07.02.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Isleniev Alexander Mikhailovich
Мать: Исленьева, Кн. Козловская (Zavadovskaya Завадовская Count Zavadovsky Завадовский Graf Sawadowski) Princess Sofia Petrovna
Смерть
07.02.1909