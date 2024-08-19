Kuzminskaya Shidlovskaya Кузминская Шидловская (Islavina Иславина Isleniev Исленьев) Vera Aleksandrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kuzminskaya Shidlovskaya Кузминская Шидловская (Islavina Иславина Isleniev Исленьев) Vera Aleksandrovna

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Место рождения

Krasnoye, Aleksinsky District, Tula Oblast, Russia

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

07.02.1909

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Isleniev Alexander Mikhailovich

Мать: Исленьева, Кн. Козловская (Zavadovskaya Завадовская Count Zavadovsky Завадовский Graf Sawadowski) Princess Sofia Petrovna

Смерть
07.02.1909

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