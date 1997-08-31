Princess Of Wales Diana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Princess Of Wales Diana

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1961

Дата смерти

31.08.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: King Charles III

Рождение ребёнка
21.06.1982

Сын: Prince Of Wales William

Отец ребёнка: King Charles III

Рождение ребёнка
15.09.1984

Сын: Prince Harry Duke of Sussex

Отец ребёнка: King Charles III

Смерть
31.08.1997

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