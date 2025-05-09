Gamburg Lazar Semenovich
мужской, родился 1903, Belarus, Homel
умер 17.05.1942, Russia, WWII - Karelsky Front
ОтецGamburg SemenНеизвестно г.р.
Дети
(Boguslavskay (Gamburg)) Maya Lazarevna12.12.1930 г.р.
Gamburg Feliks Lazarevich09.02.1936 г.р.
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Рождение
1903
Отец: Gamburg Semen
Мать: не указана
Belarus, Homel
Рождение ребёнка
12.12.1930
Дочь: (Boguslavskay (Gamburg)) Maya Lazarevna
Мать ребёнка: (Furman) Reveka Yudelevna
Belarus, Homel
Рождение ребёнка
09.02.1936
Сын: Gamburg Feliks Lazarevich
Мать ребёнка: (Furman) Reveka Yudelevna
Смерть
17.05.1942
Russia, WWII - Karelsky Front