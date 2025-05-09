Gamburg Lazar Semenovich 1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Gamburg Lazar Semenovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1903, Belarus, Homel

умер 17.05.1942, Russia, WWII - Karelsky Front

Отец
Gamburg SemenНеизвестно г.р.
Дети
(Boguslavskay (Gamburg)) Maya Lazarevna12.12.1930 г.р.
Gamburg Feliks Lazarevich09.02.1936 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Gamburg Semen

Мать: не указана

Belarus, Homel

Рождение ребёнка
12.12.1930

Дочь: (Boguslavskay (Gamburg)) Maya Lazarevna

Мать ребёнка: (Furman) Reveka Yudelevna

Belarus, Homel

Рождение ребёнка
09.02.1936

Сын: Gamburg Feliks Lazarevich

Мать ребёнка: (Furman) Reveka Yudelevna

Смерть
17.05.1942
Russia, WWII - Karelsky Front

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