Гончаренко Николай Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко Николай Герасимович

Гончаренко Николай Герасимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1914

Дата смерти

06.10.1997

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1914

Отец: Гончаренко Герасим Матвеевич

Мать: Гончаренко Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
25.08.1953

Дочь: Хахалева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Гончаренко Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
11.04.1956

Сын: Гончаренко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Гончаренко Зоя Ивановна

Никитовка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
06.10.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close