Гончаренко Николай Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1914
Дата смерти06.10.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1914
Рождение ребёнка
25.08.1953
Дочь: Хахалева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Гончаренко Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1956
Сын: Гончаренко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Гончаренко Зоя Ивановна
Никитовка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
06.10.1997